Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki santrforun sezon sonuna kadar Sepsi OSK Sfantu Gheorghe'ye kiralandığı belirtildi.

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