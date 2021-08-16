Kayserispor'da Yalçın Koşukavak dönemi sona eriyor... Sezona Altay karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetle başlayan sarı-kırmızılı kulüpte eleştirilerin odağında bulunan Koşukavak'la görüşülerek ayrılık kararı alındı. Geçen sezonun 36. haftasında göreve gelen 48 yaşındaki çalıştırıcıyla yolların ayrıldığının kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.

İLK ADAY MERT NOBRE

Kayserispor'un teknik direktörlük için ilk adayı ise kulübün eski futbolcusu Mert Nobre. 2013-14 ve 2014-15'te Kayserispor'da top koşturan, futbolu bıraktıktan sonra Mehmet Altıparmak'ın ekibinde antrenörlük yapan Nobre, geçen sezon Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı. Süper Lig'de 7 maçlık bir dönemin ardından bir süre dinlenen 40 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Mustafa Denizli'nin ekibinde yer almış ve Altay'da Süper Lig'e yükselme başarısı göstermişti.