18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligde geride kalan 22 haftada, 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 15 puan toplayabildi.
Puan cetvelinin son sırasında yer alan Kayseri temsilcisi, geride kalan hafta sonu Yukatel Denizlispor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle hem deplasman fobisini yendi hem de ligde kalma yolunda önemli bir adım attı.
Bu sezon deplasmanda çıktığı 11 maçta 2 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Kayserispor, dış sahadaki 12. müsabakasında Denizli'de ilk kez 3 puanla tanıştı.
Deplasman maçlarında rakip fileleri 11 kez havalandıran, kalesinde ise 37 gol gören sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez dış sahadaki bir müsabakayı gol yemeden tamamladı.
Kayseri ekibi, ligde son deplasman galibiyetini geçen sezonun 27. haftasında 6 Nisan 2019'da 3-1'lik skorla Sivasspor'a karşı almıştı.
"DEPLASMANDA ALINAN 3 PUAN, BİZE UMUT VERDİ"
Kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Denizlispor karşısında alınan 3 puanın hem takıma hem de camiaya iyi geldiğini söyledi.
Kayserispor'un devre arasından sonra güzel futbol oynadığını ancak ilk kez skor olarak bunu gösterebildiklerini belirten Tokgöz, "Devre arasından sonra tam kadro çıktığımız ilk mücadelede 3 puan aldık. Bu, takımın daha iyi yerlere geleceğini gösteriyor. Deplasmanda alınan 3 puan, bize umut verdi." diye konuştu.
Tokgöz, Denizlispor karşısında aldıkları 3 puanla deplasmandaki galibiyet hasretine son verdiklerini de ifade etti.
KAYSERİSPOR'UN ZOR BİR SEZON GEÇİRDİĞİNE DEĞİNEN TOKGÖZ, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:
"Göreve geldiğimiz günden beri Kayserispor'u hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Buna da ligin ikinci devresinde iyi futbol oynayarak başladık. Bu hafta da çok kritik müsabakada 3 puan aldık. Kayserispor, bu zorlukların altından kalkabilecek bir camia. Ligin sonunda kümede kalacağız. Buna biz inandık, taraftarımız inandı, takımımız inandı."
Tokgöz, geride kalan 12 maçın tamamına final havasında çıkacaklarını sözlerine ekledi.
KAYSERİSPOR'UN KALAN MAÇLARI
Hes Kablo Kayserispor, ligde son 12 haftada puan cetvelinin üstünü ve altını yakından ilgilendiren zorlu maçlara çıkacak.
Zorlu periyotta iç sahada İttifak Holding Konyaspor, Göztepe, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Trabzonspor'u konuk edecek Kayseri ekibi, deplasmanda ise Kasımpaşa, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
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