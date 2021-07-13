Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız futbolcularından Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar, Emre Demir ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşmeleri uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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