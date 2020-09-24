Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda istasyon ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Kayserispor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.