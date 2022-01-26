Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 23. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta rakibiyle girdiği mücadelede sakatlanarak oyun dışında kalan Mustafa Pektemek'in burnunun kırıldığı tespit edildi.

İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat edilen oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.