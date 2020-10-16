Kayserispor'da bir koronavirüs vakası daha ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bir futbolcularının PCR test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. Kayserispor'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun COVID-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır.

Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"