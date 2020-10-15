Kayserispor, geçen hafta pozitif çıkan futbolcunun dışında 1 futbolcuda daha koronavirüs bulgularına rastlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"15.10.2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır.

Yapılan tetkiklerde geçen haftaki pozitif çıkan futbolcumuz haricinde, 1 futbolcumuzda daha yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."