Kayserispor'da 10 gün izin var

Süper Ligin 14 haftalık dilimini 23 puanla noktalayan Yukatel Kayserispor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada 10 gün izin yapacak. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, lige verilen 45 günlük ara nedeniyle futbolculara 10 gün izin verdi. Teknik Direktör Çağdaş Atan ara tatil için Amerika'ya giderken takım kaptanı İlhan Parlak ile kaleci Bilal Bayezit ise İspanya'da izin yapıyor. Thiam ile Gavranovic ailesi ile birlikte tatilini sürdürüyor.
Sarı kırmızılılar 10 gün sonra kulüp tesislerinde toplanacak. Yaklaşık 1 hafta kulüp tesislerinde çalışacak olan Yukatel Kayserisporlu futbolcular, daha sonra Antalya’da kampa girecek.
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