Kayserispor, Carlos Mane ile anlaştı

Gözbaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Mane de tamam. Yarın gece Kayseri'de" ifadelerini kullandı.

Son olarak Portekiz liginden Rio Ave forması giyen Mane, 2020-2021 sezonunda çıktığı 40 maçta 6 kez rakip ağları havalandırdı.