Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Yukatel Kayserispor

Kayserispor, Çağdaş Atan ile uzattı

Spor Toto Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, teknik direktör Çağdaş Atan'ın sözleşmesini üç yıl uzattı.

Giriş: 04.01.2023 - 00:55 | Güncelleme: ABONE OL
Kayserispor, Çağdaş Atan ile uzattı
AA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yukatel Kayserispor olarak takımımız teknik direktörlüğü için Çağdaş Atan ile yeniden anlaşmaya varılmıştır. Bütün konularda anlaştığımız Teknik Direktörümüz ile Kulüp Başkanımız arasında yeni dönem için imzalar bugün atıldı.

Sezon başında bir yıllık sözleşmeyle takımın başına geçen Teknik Direktörümüz ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşmaya varılmış ve Çağdaş Atan’ın üç yıl daha Yukatel Kayserispor’u çalıştırmaya devam etmesi için yeniden sözleşme yapılmıştır.

Başkanımız Ali Çamlı ve Çağdaş Atan arasında yapılan anlaşmanın kamuoyuna duyurulması için perşembe günü imza töreni yapılacaktır.

Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına yürekten inandığımız Teknik Direktörümüz Çağdaş Hoca’ya tekrar hoş geldin diyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyoruz."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hac kuraları tarihleri 2023!
Hac kuraları tarihleri 2023!
AÖF sınav takvimi 2023!
AÖF sınav takvimi 2023!
VGM burs sonuçları açıklandı mı?
VGM burs sonuçları açıklandı mı?
EYT emeklilik başvuru tarihleri 2023
EYT emeklilik başvuru tarihleri 2023

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.