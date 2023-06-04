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Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın: Bizden öncesi, sonrası yok. Çözmemiz lazım

Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanvekili Nurettin Açıkalın, sarı kırmızılı takımın 3 puanının silinmesi ve Bertolacci'den ötürü doğan tazminat cezası ile ilgili, "Bizden öncesi, sonrası yok. Çözmemiz lazım" dedi.

Giriş: 04.06.2023 - 00:08 | Güncelleme: ABONE OL
Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın: Bizden öncesi, sonrası yok. Çözmemiz lazım
İHA

Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanvekili Nurettin Açıkalın, Kayserispor'un 3 puanın silinmesi ve Bertolacci'ye ödeme yapılmamasından ötürü tazminat cezası gelmesi ile ilgili olarak "3 puanla ilgili müracaatımızı yapmıştık. Tahkimin verdiği karara saygı duyacağız. Avukatlarımız yine inceliyor yapılacak bir şey var mı diye. Sahada alınan emeği masada kaybetmeyi doğru bulmuyoruz. Ama böyle bir uygulama var. Bu uygulamaya bir daha maruz kalmamak adına elimizden geleni yapacağız" dedi.

Başkanvekili Nurettin Açıkalın, "Bertolacci'den gelen tazminat cezası ile ilgili olarak da keşke daha önce müdahil olabilseydik. Ama yine çözüleceğine inanıyorum. Biz yönetime gelmeden fesih çekmişti. Biz geldiğimizde yoktu. Ama bizden öncesi-sonrası yok. Sorun kulübümüzün sorunu. Çözmemiz lazım. zor. Kolay işler değil. Bu ekonomide kolay değil. Ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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