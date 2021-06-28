Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular kondisyon ve pas çalışması yaptı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Yalçın Koşukavak, "Zor bir süreci geride bıraktık. Ben geçen sene zor sürece 20 gün dahil oldum. Çok şükür Allah utandırmadı. Takımı ligde tuttuk. Kayserispor'un problemleri var. Transfer süreci nasıl şekillenecek, yönetim çok çaba sarf ediyor. Bu sadece yönetim kurullarının veya kulüp başkanlarının üstesinden geleceği meseleler olmaktan çıkmış, tüm Kayseri şehrinin bu konuya duyarlı olması gerekiyor. Hedefimiz sağlıklı bir kulüp yapısı ile hem bugünü hem de yarını inşa etmek. Çok hassasiyet gösteriyoruz" diye konuştu.
Transfer konusunda gelen soru üzerine Yalçın Koşukavak, "Transfer konusu izole kalması gereken konular. Bazı mevkilerin iyileştirilmesine ihtiyaç var ama içeride halledilmesi gereken şeyler var, onlardan sonra daha net şeyler söyleyebiliriz" dedi.
BERNA GÖZBAŞI: KİMLER GİDECEK KİMLER KALACAK BELİRLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Transfer hakkında çıkan söylentiler oluyor. Kulübümüz tarafından yapılan açıklama olmadan bu tür şeylere itibar etmeyin. Yeni yabancı kuralı açıklandı. Çok karmaşık şeyler var. Biz de futbol direktörümüz Ali Naibi ve hocamız ile kimler gidecek, kimler kalacak belirlemeye çalışıyoruz. Tabii ki kalanların çoğu yerli olacak. Doğan Alemdar ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Anlaştığımız bir kulüp yok ama çok şükür ki hem Doğan Alemdar´a hem de Emre Demir´e ilgi büyük. Kulübümüzün menfaati ve çocukların kariyeri ile ilgili en iyi teklifi değerlendireceğiz, acelemiz yok" ifadelerini kullandı.
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