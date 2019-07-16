Kayserispor Başkanı Erol Bedir, transferin gözde isimlerinden Deniz Türüç hakkında flaş açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Bedir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Milli futbolcunun transferinin 1-2 gün içinde sonuçlanacağını söyledi.

Erol Bedir, transferi merakla beklenen Deniz hakkında ''Deniz Türüç transferi 1-2 gün içinde netleşir. Kendisine daha çok değer veren, üçüncü tercih olmayacağı bir yere gitmek istiyor. Ağırlı olarak Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşüyoruz.'' sözlerini kullandı.

''GALATASARAY VE FENERBAHÇE DAHA İSTEKLİ''

Galatasaray ve Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yaptıklarını belirten Kayserispor Başkanı, ''Beşiktaş ile daha önceden konuştuk. Daha az para vererek transferi sonuçlandırmak istiyorlar. Onlar da bir küçülmeye gidiyor. Deniz transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray daha istekli. Hem hocaları, hem başkanları transfer olsun istiyor. Deniz'in kendisiyle de görüştüler." dedi.