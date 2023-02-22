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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Onur Bulut tepkisi: Gizli görüşme yapmışlar!

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş'ın yeni transferi Onur Bulut'un süreci hakkında açıklamalarda bulundu

Giriş: 22.02.2023 - 15:39 | Güncelleme: ABONE OL
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Onur Bulut tepkisi: Gizli görüşme yapmışlar!
HABERTURK.COM

Kayseri'den ETV isimli yerel kanala konuşan Çamlı şunları söyledi:

"Bir protokol hazırlamışlar. Nurettin Açıkalın, 'Başkan sinirlendi, bu protokolü imzalamaz. Protokolde yok yok, aklınıza ne gelirse yazmışlar. Sonra Nurettin, 'Ben imzalayayım, başkan bunu görmesin' demiş. Protokol bana hiç gelmedi. Ben tecrübeli bir yöneticiyim, öyle bir protokole zaten imza atmam. Onur Bulut ile tadil sözleşmesi ve 3 yıllık uzatma sözleşmesi imzaladım, çıktım gittim."

"FENERBAHÇE'DE OYNAMAM DEDİ"

"Ben, Onur Bulut'un transferi için Fenerbahçe ile görüştüm. Onur, 'Ben Fenerbahçe'de oynamam' dedi. Ben bunu mantıklı bulmuyorum. Onur'a göre doğrudur. Beşiktaş, Onur ile gizli görüşme yapmış. Biz zaten buna tepki gösterdik. Herhalde bunlar akıllı, biz salağız. Ben niye öyle bir protokolü imzalayayım? Onur'un menajeri, bu protokolü basına bilerek sızdırdı. Fenerbahçe ile görüşme yapıyoruz ya biz, bu protokolü Fenerbahçe görünce transferden çekildi."

"MAHKEME KARAR VERECEK"

"Fenerbahçe'nin yerinde ben olsam ben de çekilirim. Protokolde 1 M€ çıkış maddesi varmış. 1 M€'ya serbest kalacak adamı, benimle anlaştığın şartlarda zaten almazsın. Ali Koç'a teşekkür ediyorum buradan. Son derece iyi niyetli davrandı. Beşiktaş, yangından mal kaçırır gibi Onur Bulut'u transfer etmek istedi. Bu saatten sonra kimin haklı olduğuna mahkeme karar verecek. UÇK ne karar verirse herkes buna razı olacak. Onur Bulut'un lisansı çıktı, inşallah Beşiktaş'a çok faydalı olur. Ben, Onur'u geri alayım derdinde değilim. Onur, Beşiktaş'ta oynamak istedi. Saygı duyduk ama Beşiktaş da bize saygı duyup bizi muhatap alacaktı. Biz, koskoca Kayserispor'uz."

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