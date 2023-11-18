Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Çağdaş Atan'a hakkım helal değil

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulübün mali durumu, transferler ve eski teknik direktörleri Çağdaş Atan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bankaya olan borcun yüzde 20’si gibi bir miktarın kaldığını söyleyen Ali Çamlı, “Banka borçları konusunda birinci sırada Ziraat Bankası var. Ziraat Bankası’ndan daha önceki yönetimlerin kullandığı borçların ödeme takvimi devam ediyor ama çok az bir rakam kaldı. Çünkü biz federasyondan aldığımız galibiyetlerde, garanti paralarda ve diğer gelirlerde hiçbir şey kullanamıyoruz. Tamamı buraya kesiliyor. O para da borcun yüzde 20’si gibi falan kaldı çekilen paranın. Ondan sonraki süreçte benden önceki başkanın temliği var. Hepinizin sormak istediği soruya burada açık yüreklilikle cevap vereyim. Ben burada sorumlu bir başkanım, bu temlikle ilgili konuşuluyor işte. Öyle değil, avukatlar inceliyor. Ben burada otururken kendi başıma burası benim babamın çiftliği de değil burası Kayseri şehrinin ve herkesin önemsediği Kayserispor Kulübü. Onun için de ben avukatların tespit ettiği aksaklıklarla ilgili memlekette adalet var, hukuk var, nizam var, intizam var. Biz kimseye bunu yapmadın, vermedin gibi şeyler söylemiyoruz. Bu çarpıtılıyor. Yapılış şeklinde hatalar var, bununla ilgili de Kayserispor Başkanı olarak hiç kimseyi bir şeye koymaya gerek yok. Evet Kayserispor Başkanı olarak benim imzamla bu temlik konusuyla ilgili mahkeme süreci bugün yarın başlayacak. Biz burada kimseye sen burada para vermeden temliğe koyun falan da demiyoruz. Mutlaka ki para vermiştir ama usul yanlışlığı var. Temliğin koyulma yanlışlığı var. Bundan dolayı da ya karşılıklı oturup, konuşulup anlaşılacak. Bu benim şahsi meselem değil. Ben burada emanetçiyim yarın buradan gideceğim. Ben şunun hesabını vermek istemiyorum; hem kamuoyuna hem de kendi vicdanımla yürüttüğüm şeye. Ya bir şeyi gördün de neden yapmadın?” dedi.

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"KAYSERİSPOR'UN MENFAATLERİ NEYİ GEREKTİRİYORSA ONU YAPIYORUZ"

Çamlı, temlik konulmasının hukuki açıdan uygunluğunun araştırılacağını söyleyerek, “Aslında rakamdan ziyade temliğin konma şekliyle ilgili bir sıkıntı gördü avukatlar. Rakam konusuna hiç girmedik. Temliğin geneli ile ilgili bir hukuksal inceleme yapılacak. Hukuk belki onu haklı görecek bilemiyoruz ki. Biz bunu söylerken birini suçlayalım, birine çamur atalım mantığıyla bunu ben ahlaki yönden doğru bulmam ve düşünmem zaten. Bu konu üzerinde polemik yapılacak bir konu da değil. Dediğim gibi hukuk incelesin, hukuğun verdiği kararı da biz zaten sizinle paylaşırız. Ben birinin hakkını gasp etmektense bu koltukta oturmamayı da tercih ederim ama oturduğunuz koltukta sorumluluğunuzu yerine getiremiyorsanız da bu koltukta oturmayacaksınız. Onun için doğru olan neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Kayseri ve Kayserispor’un menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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“HUKUKSAL MÜCADELE SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

Çağdaş Atan’la olan davada Atan’ın lehine dahi karar çıksa hakkını helal etmeyeceğini söyleyen Çamlı, “Biliyorsunuz Onur Bulut davası tahkimdeydi. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) bizim aleyhimize karar vermişti, tahkim bunu doğru bulmadı ve kararı düzeltmesi için geri gönderdi. Ben hem Onur Bulut davasında hem Çağdaş Atan davasında kusurum olsa dava açmazdım. Hele de Çağdaş Atan’la ilgili lehine karar dahi çıksa ne kulübün ne şahsımın ahiret hesabını bırakmayacağımı belirtmek isterim. Çünkü kulübümüz üstüne düşen her şeyi yapmış ve buradan ayrıldıktan sonra kulüpteki insanlara çamur atma mantığı ve zihniyeti ile hareket eden birine de herhalde hakkımızı helal edecek halimiz yok. Onun için hem hukukta hem ilahi adalette sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kapalı kapılar arkasında film çevirmeyi ben ne kendime ne benimle olan hiç kimseye yakıştıramıyorum. O yüzden de hukuksal mücadele sonuna kadar devam edecek” dedi.

Kayserispor’un büyük dosyalarının 7.5 milyon Euro olduğunu ve geri kalanının ufak dosyalar olduğunu söyleyen Ali Çamlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayserispor’un en büyük ve sorunlu dosyası Bertolacci. Arkasından Mensah, Atilla Turan, Denis Alibec, Fernandes ve bunların dışındakilerin hepsi ufak tefek dosyalar. Bunların alacağı rakam 7.5 milyon Euro. Bu kulübün geçen sene ulusal lisansı olmadığı için 3 puanı silindi. Ben bu sene hocanın, sporcuların alın terinin silinmemesi için bunu nasıl çözebiliriz diye uyku uyumuyorum. İnşallah bunu da çözeceğiz ama şu kadarını da söyleyeyim; bu kadar hatayı yapanlar çıkıp sağda solda ağlamayacak, konuşmayacak. Benim de canım var. Bundan daha sonrası için konuşmak istemiyorum ama sabır sınırlarım artık test edilmesin. Birileri çıkıp Bertolacci’yi benim transfer ettiğimi konuşuyor. Ben mücadele ettim ve benim mücadeleme olmayacak diye cevap verenler ben İstanbul’dan Kayseri’ye döndükten sonra Bertolacci’yi alıp buraya gelince ve ben de anlaşma şartlarını görünce bunun kulüp için bir ihanet olduğunu gördüğüm için bu kulüpteki görevimden istifa ettim. İstifa gerçeğini artık öğrendiniz. Bertolacci’yi transfer eden arkadaşlar beni yalanlamak istiyorsa yalanlayabilirler ama olayın bütün özeti bu.”