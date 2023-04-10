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Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'tan Onur Bulut açıklaması

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, tartışmalı şekilde Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut hakkında açıklamalarda bulundu.

Giriş: 10.04.2023 - 19:53 | Güncelleme: ABONE OL
Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'tan Onur Bulut açıklaması
HABERTURK.COM

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, ara transfer döneminde tartışmalı şekilde Beşiktaş'a transfer olan Onurr Bulut hakkında konuştu.

Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi o konu UÇK'da biliyorsunuz. Herhalde 15-20 güne sonuç açıklanır diye söyleniyor. Kısa zamanda sonuçlanacağını söylüyorlar. Bu konu hukuka yansıdığı için artık çok üstüne gitmeyelim. İnşallah kazanacağımızı oradan kalan ücreti de alacağımıza eminim. Çok teşekkür ederim"

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