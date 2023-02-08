Kayserispor'un pazartesi günü sözleşmesini 3 sene uzattığını açıkladığı Onur Bulut, sözleşmesini bugün tek taraflı olarak feshetti. Beşiktaş ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Onur Bulut ile ilgili, Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, açıklamalarda bulundu.
"TEK TARAFLI FESİH HAKKI TANINMAMIŞTIR"
Onur Bulut'un tek taraflı fesih hakkı olmadığına dikkat çeken Koç, "Futbolcumuz Onur Bulut, Avukatı marifetiyle kulübümüze tek taraflı fesih bildirimi yapmıştır. Ancak belirtmek isterim ki, TFF'ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır. Oyuncumuzun çıkış bakiyesi olduğunu düşünen büyük kulüplerin dikkatine sunarım" ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ'I KINIYORUM"
Samet Koç, Beşiktaş'ın tutumunu da eleştirerek, “Ülkenin 7 gün yas ilan ettiği bir ortamda Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı bu yakışıksız paylaşımı kınıyorum. Gerçekten gündeminiz Onur mu? Tüm konsantrasyonumuzu deprem yardımına ayırdığımız bugün, biz kulüp olarak 'depremzedelere daha fazla nasıl yardım edebiliriz?' diye uğraştayız. Kayseri’de fırınları kapatıp tırlar kiralayan kulübümüz ekmek peşindedir. Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı bu davranışa acımızın hafiflediği, milletimizin yasının bittiği günlerde açıklama yapacağız.” dedi.