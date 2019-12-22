Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligde son 2 maçından beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertli takım, son 13 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 27 puan ve averajla Trabzonspor'un önünde ikinci sırada girdi. Süper Lig'de son 5 maçında 4 yenilgi alan Bülent Uygun yönetimindeki İstikbal Mobilya Kayserispor 10 puanla son sırada yer alıyor.

KAYSERİSPOR: 0 - BAŞAKŞEHİR: 1 (5' Lopes k.k.)

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: BŞB Kadir Has

SAAT: 16.30

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Ali Şansalan

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Abdennour, Mert, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin, Rienstra, Emre, Ziya, Kravets

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

21. RANDEVU

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig tarihinde 21.kez karşılaşacak. İki takım arasındaki rekabette konuk ekip önde. Süper Lig'de oynanan 20 maçta İstikbal Mobilya Kayserispor 5 kez kazanırken Medipol Başakşehir ise 10 kez galip geldi. 5 maç da berabere bitti. Bu müsabakalarda sarı kırmızılı takım 16 gol atarken Başakşehir ise 24 gol kaydetti. İki takım arasındaki 19 maçta gol atılırken sadece 1 maç golsüz sona erdi.