22 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligde son 2 maçından beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertli takım, son 13 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 27 puan ve averajla Trabzonspor'un önünde ikinci sırada girdi. Süper Lig'de son 5 maçında 4 yenilgi alan Bülent Uygun yönetimindeki İstikbal Mobilya Kayserispor 10 puanla son sırada yer alıyor.
KAYSERİSPOR: 0 - BAŞAKŞEHİR: 1 (5' Lopes k.k.)
(İlk yarı oynanıyor)
STAT: BŞB Kadir Has
SAAT: 16.30
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Ali Şansalan
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Abdennour, Mert, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin, Rienstra, Emre, Ziya, Kravets
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun
BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
21. RANDEVU
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig tarihinde 21.kez karşılaşacak. İki takım arasındaki rekabette konuk ekip önde. Süper Lig'de oynanan 20 maçta İstikbal Mobilya Kayserispor 5 kez kazanırken Medipol Başakşehir ise 10 kez galip geldi. 5 maç da berabere bitti. Bu müsabakalarda sarı kırmızılı takım 16 gol atarken Başakşehir ise 24 gol kaydetti. İki takım arasındaki 19 maçta gol atılırken sadece 1 maç golsüz sona erdi.
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