Kayserispor ayrılığı açıkladı: Gökhan Sazdağı, Beşiktaş'ta!
Kayserispor, takım kaptanı Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı.
Giriş: 10.09.2025 - 12:04 Güncelleme: 10.09.2025 - 12:10
Kayserispor'un açıklaması şu şekilde:
"Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."
