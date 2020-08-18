Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Artem Kravets. 2,5 yıldır formamızı terleten Artem Kravets ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bu süreçteki emeği ve ayrılırken gösterdiği anlayış için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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