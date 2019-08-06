Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş´tan Alpay Çelebi ile Başkan Danışmanımız Mustafa Gülsoy´un da katıldığı imza töreniyle, 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladık. Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Alpay Çelebi, geçtiğimiz sezon Beşiktaş U21 takımıyla U21 Süper Ligi'nde 6 kez forma şansı buldu.