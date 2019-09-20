20 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un ekonomik sıkıntılarını çözmek için başlatılan kampanya kapsamında düzenlenen yardım gecesinde, 80 bin 349 forma satışı gerçekleştirildiği ve cep telefonlarından SMS ile bağış toplandığı bildirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre dün akşam Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kayserispor'a Vefa Gecesi" iki ulusal kanaldan canlı olarak yayımlandı.
Ersin Düzen ile Şükran Albayrak'ın moderatörlüğünde gerçekleşen geceye, Kayseri'nin yetiştirdiği önemli iş adamları, siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de telefon bağlantısıyla katılarak sarı-kırmızılı kulübe destek verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, bu şekilde bir gecenin Kayseri'de ilk defa düzenlendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Önemli olanın bir şey alıp vermek değil, sahip çıkmak olduğunu ifade eden Büyükkılıç, SMS kampanyasının devam ettiğini anımsattı.
Büyükkılıç'ın gecede yaptığı sıkı pazarlık renkli görüntüler oluşturdu.
Canlı yayına bağlanarak Kayserispor'a destek vermek isteyen Kayseri'nin tanınmış isimlerinin aldığı forma adedini az bulan Büyükkılıç, yaptığı sıkı pazarlıklarla forma sayılarını ikiye katladı.
Büyükkılıç, satın aldığı 10 bin 38 forma ile de gecenin rekorunu kırdı. Büyükkılıç'ın bu katkısı üzerine salondaki taraftarlar "Büyük Başkan" sloganları attı.
Açıklamada, "Kayserispor'a Vefa Gecesi"nde 80 bin 349 forma satışı gerçekleştiği, ayrıca kulübe cep telefonlarından SMS bağışıyla da katkı sağlandığı bildirildi.
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