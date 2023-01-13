Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Kayserispor, Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.

Kayserispor'un gollerini 23. dakikada Majid Hosseini, 31 ve 69. dakikada Olivier Kemen, 41. dakikada Gökhan Sazdağı kaydetti. Sivasspor'un tek golü 52. dakikada Robin Yalçın'dan geldi.

Ligde dört hafta sonra kazanan Kayserispor puanını 26'ya yükseltti. Üç haftadır kazanamayan Sivasspor 15 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Kayserispor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sivasspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak.