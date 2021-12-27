8. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda Emrah Başsan'ın sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Emrah Başsan'ın kullandığı kornerde ön bölümde Uğur Demirok'un üzerinden atladığı topu iyi takip eden Gavranovic'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

17. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Thiam'ın ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Gavranovic'in penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

23. dakikada Kayserispor skoru 3-0'a getirdi. Gavranovic'in pasında topla buluşan Thiam, ceza sahası dışından sol çaprazdan bekletmeden şutunu çekti ve meşin yuvarlağı uzak kale direğinin dibinden ağlara yolladı.

26. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in uzak mesafeden sert vuruşunda, kaleci Lung sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

37. dakikada Gavranovic'in ceza sahası içerisine derinlemesine pasında topla buluşan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

Maçın ilk yarısını Yukatel Kayserispor, 3-0 önde tamamladı.

56. dakikada Mustafa Pektemek'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla sağ kale direğinin dibinden auta gitti.

77. dakikada Caner Osmanpaşa'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada rakiplerinin arasından iyi yükselen Leke James'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

90+2. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Fajr'ın vuruşunda, kaleci Lung sağına gelen topu son anda çeldi.

Karşılaşma, Kayserispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Attamah, Uğur Demirok, Carole, Emrah Başsan (Dk. 71 Gökhan Sazdağı), Kemen, Campanharo (Dk. 55 İbrahim Akdağ), Thiam (Dk. 88 Emre Demir), Gavranovic (Dk. 71 Mane), Mustafa Pektemek (Dk. 88 Ramazan Civelek)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Goutas, Camara (Dk. 68 Erdoğan Yeşilyurt), Uğur Çiftçi, Cofie, Fajr, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 46 Azubuike), Pedro Henrique (Dk. 68 Ahmet Oğuz), Kayode (Dk. 81 Özkan Yiğiter), Yatabare (Dk. 46 Leke James)

Goller: Dk. 9 ve 17 Gavranovic, Dk. 23 Thiam (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Campanharo, Dk. 43 Uğur Demirok, Dk. 61 Kemen (Yukatel Kayserispor)