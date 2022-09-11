Kayserispor 3 puanı tek golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor evinde Fraport Tav Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Yukatel Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Mame Thiam attı.

Bu sonucun ardından Yukatel Kayserispor, puanını 9'a yükseltirken; Fraport Tav Antalyaspor ise 6 puanda kaldı.