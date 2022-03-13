Kayserispor ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesi erken açıldı: 7. dakikada Abdulkadir Parmak Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. 14. dakikada Mario Gavranovic skoru 2-0'a getirdi.

41. dakikada Konyaspor penaltı kazandı ve Guilherme farkı 1'e indirdi. 52. dakikada bu kez Cikalleshi sahne aldı ve skora dengeyi getirdi. Cikallesi 61'de bir gol daha buldu ve Konyaspor maçta ilk kez öne geçti. Kalan dakikalarda iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve maçı Konyaspor kazandı.