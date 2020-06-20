Kayserispor, Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri; 36. dakikada Pedro Henrique ve 89. dakikada Artem Kravets kaydetti. Bu sonucun ardından 25 puana ulaşan sarı-kırmızılılar 17. sıraya yükseldi. Başkente ekibi ise 31 puanda kaldı.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Bahtiyar Birinci

HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung - Diego, Yasir Subaşı, Rienstra, Kvrzic (Dk. 69 Stum),Hasan Hüseyin Acar (Dk. 80 Aksel),Campanharo, Djedje, Mensah, Henrique (Dk. 84 Enver Cenk Şahin),Mesanovic (Dk. 68 Krevets)

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt - Halil İbrahim, Ahmet Oğuz (Dk. 60 Sefa Yılmaz),Arda Kızıldağ (Dk. 78 İlker Karakaş),Toure, Fabricio, Yasin Pehlivan (Dk. 46 Ayite),Candeias, Berat Özdemir, Giovanni Sio (Dk. 90 Rahmetullah),Stancu

GOLLER: Dk. 36 Henrique, Dk. 89 Krevets (Hes Kablo Kayserispor)

SARI KARTLAR: Campanharo, Lung, Krevets, Cenk (Hes Kablo Kayserispor) - Giovanni Sio, Fabricio, Berat (Gençlerbirliği)

ÖNEMLİ DAKİKALAR

10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hasan Hüseyin Acar'ın ortasında Mesanovic kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

14. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Djedje'nin şutunda top yandan auta çıktı.

16. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mensah ortasını yaptı. Mesanovic´in şutunda top auta gitti.

36. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Yasir Subaşı ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topla buluşan Henrique´nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

43. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası içinde topla buluşan Sio´nun şutunda kaleci Lung topun sahibi oldu.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0´lık üstünlüğüyle geçildi.

65. dakikada konuk ekip sağ kanattan kornerde kazandı. Ayite´nin kullandığı köşe vuruşunda Stancu kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

89. dakikada Kayserispor farkı 2´ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Enver Cenk Şahin ceza sahasına girdikten sonra pasını Krevets´e aktardı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hes Kablo Kayserispor sahasında Gençlerbirliği´ni 2-0 mağlup etti.