Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yendi. Galibiyeti getiren golleri; 29. dakikada Ziya Erdal, 61. dakikada Mustapha Yatabare ve 83. dakikada Fayçal Fajr kaydetti. Kayserispor'un tek golü 52. dakikada Wilfried Kanga'dan gelirken, 75. dakikada Cristian Sapunaru kırmızı kart gördü. Öte yandan Sivasspor'da Yasin Öztekin'in 90+8. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi. Ligin 4. haftasını bay geçen kırmızı-beyazlılar, 7 puana yükselirken, Kayserispor 6 puanda kaldı.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler, İsmail Şencan, Samet Çiçek

Hes KabloKayserispor: Lung, Kvrzic, Kolovetsios, Sapunaru, Yasir Subaşı, Fernandes (Dk 67 Alibech),Campanharo (Dk 82 İlhan Depe),Kanga, Hasan Hüseyin Acar, Ackah (Dk. 45 Henrique),İlhan Parlak (Dk. 67 Lennon)

DemirGrup Sivasspor: Samassa, Goiano, Camara, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslan, Gradel ( Dk 70. Kayode (Dk. 90 Dsouza),Fajr, Erdoğan Yeşilyurt (Dk 84 Yasin Öztekin),Yatabare

Gol: Dk. 28 Ziya Erdal, Dk. 60 Yatabare Dk. 83 Farj (Demir Grup Sivasspor) Dk. 52 Kanga (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Goiano, Dk. 45 Fajr, Dk. 55 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor) Dk. 69 Henrique, Dk. 71 Campanharo, (Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 73 Sapunaru (Hes Kablo Kayserispor)

MAÇIN DAKİKALARI

13. dakikada Fajr’in sağdan kullandığı kornerde ceza alanındaki Yatabare’nin yakın mesafeden kafa vuruşunda, Kayserispor savunmasında Ackah topu çizgi üzerinden çıkardı.

14. dakikada Campanharo’nun kaleyi karşıdan gören noktadan ceza alanı dışından uzak mesafeden etkili vuruşunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

28. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel’in ceza alanı dışından sol çaprazdan etkili şutunda kaleci Lung, topu çeldi. Ceza sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Ziya Erdal, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

37. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Lung, topu son anda kornere çeldi.

46. dakikada gelişen Sivasspor atağında Gradel'in ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

52. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Fernandes'in pasında topla buluşan Campanharo ceza sahası içinde meşin yuvarlağı Kanga ile buluşturdu. Kanga'nın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

60. dakikada konuk takım yeniden üstünlük sağladı. Sağ çaprazdan Erdoğan Yeşilyurt'un sert şutunda kaleci Lung'dan dönen topa vuran Yatabare'nin şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

72. dakikada sağ kanatta topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, rakibi Sapunaru ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler VAR'a giderek Sapunaru'ya kırmızı kart gösterdi.

83. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Yasir Subaşı'nın Lung'a göndermek istediği topu araya giren Kayode kaptı. Ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, vuruş açısını kaybedince meşin yuvarlağı kale alanında müsait durumdaki Fajr'a aktardı. Fajr, topu filelere göndererek skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.

90+8. dakikada Sivasspor penaltıdan yararlanamadı. Cofie’nin vuruşunda Lennon’un elle müdahale ettiği gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Yasin Öztekin’in kullandığı penaltıda kaleci Lung, meşin yuvarlağı ayağıyla çıkararak gole izin vermedi.