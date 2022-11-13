7. dakikada Emrah’ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Kemen, ceza sahasına doğru ortasını açtı. Penaltı noktasına yakın bölgede topla buluşan Gavranovic’in gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

8. dakikada sağ kanattan Emrah’ın kullandığı korner atışında ceza sahasında topa yükselen Hosseini, düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

9. dakikada Guilherme’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde yükselen Calvo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

18. dakikada Bytyqi, ceza sahası içerisinde Emrah’ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. VAR’da pozisyonu inceleyen hakem Kadir Sağlam beyaz noktayı gösterdi.

22. dakikada penaltı atışını kullanan Diouf, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

53. dakikada sol kanatta topu kapan Mensah, ceza sahası dışından şutunu çekti. Üst direğe çarparak oyun alanına dönen topa Emrah gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

70. dakikada Bytyqi’nin sol çizgiden içeri çevirdiği topa ceza sahası içerisinde Oğulcan gelişine vurdu. Oğulcan’ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

78. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Gökhan’ın ortasında ceza sahasında Mustafa topa dokunamadı.