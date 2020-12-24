Süper Lig'in 14. haftasında oynanan mücadelede Konyaspor, Kayserispor'u 2-1 yendi. Ev sahibi ekip 45+5. dakikada Pedro Henrique'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. Kayserispor'da 64. dakikada Lennon ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 89. dakikada Konyaspor, Uğur Demirok'un penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. Maçta son sözü 90+8. dakikada Jevtovic söyledi ve Konyaspor sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

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