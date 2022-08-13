Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, İstanbulspor'u ağırladı.

Ev sahibi, Miguel Cardoso'nun 4. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.

İlk galibiyetini alan Kayserispor, puanını 3'e yükseltirken; ligin yeni ekibi İstanbulspor puanla tanışamadı.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa, Aleks Taşçoğlu, İsmail Şencan

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso (Dk. 84 Ackah), Gökhan Sazdağı (Dk. 57 Ramazan Civelek), Bertolacci (Dk. 67 Mensah), Emrah Başsan, Campanharo, Gavranovic (Dk. 83 Mustafa Pektemek)

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber (Dk. 67 Kağan Miray Bağış), Okan Erdoğan (Dk. 86 Ebert), Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli, Ferhat Yazgan (Dk. 58 Muammer Sarıkaya), Abazaj (Dk. 58 Ethemi), İbrahim Yılmaz

Gol: Dk. 4 Cardoso (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Cardoso, Dk. 52 Bertolacci. Dk. 87 Ackah (Yukatel Kayserispor), Dk. 49 Ali Yaşar, Dk. 76 Duhan Aksu (İstanbulspor)