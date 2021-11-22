Kayserispor ile Göztepe, Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 32. dakikada 1-0 öne geçti. Kayserispor'u üstünlüğe taşıyan golü İlhan Parlak kaydetti.

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde bu kez Göztepe rakip fileleri havalandırdı. Konuk ekipte skora dengeyi getiren golü Dino Arslanagic kaydetti.

Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve iki takım da 1 puana razı oldu. Kayserispor haftayı 16 puanla tamamlarken Göztepe ise 10 puanda kaldı.