Kümede kalma savaşı veren Kayserispor, Süper Lig'in 32. haftasında evinde Gaziantep FK'yla 1-1 berabere kaldı. 31. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a son dakikalarda yediği gollerle 3-2 mağlup olarak kümede kalma savaşında yara alan Kayserispor, 90+2'de Kravets'in attığı golle umutlarını sürdürdü. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 32'ye yükseltirken Gaziantep FK haftayı 42 puanla tamamladı. Kayserispor'da Bernard Mensah ve Diego Angelo mücadelenin ikinci yarısında kırmızı kart gördü.

33. haftada Başakşehir'le karşılaşacak Kayserispor, 34. hafta mücadelesinde ise Trabzonspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise önce Kasımpaşa'yla evinde ardından Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇIN DAKİKALARI

11. dakikada Kayserispor atağında Dijlobodji'den topu kurtaran Kravets'in sert şutunu Günay kurtarmayı başardı.

17. dakikada Mensah'ın kaptırdığı topla başlayan Gaziantep FK atağında, Muhammet pasını ceza sahasının hemen dışındaki Maxim'e verdi. Maxim'in vuruşu çerçeveyi bulmadı.

23. dakikada Jefferson'ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Oğuz'un ortasında, Kayserispor savunması topu bir türlü uzaklaştırmayı başaramadı. Kenan Özer, önünde kalan topu sert bir şekilde kaleye yolladı ama iyi yer tutan Lung, yine hata yapmadı.

25. dakikada Mensah'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Pedro Henrique, Günay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Yapılan VAR incelemesinin ardından Pedro Henrique'nin ofsaytta olduğu tespit edildi ve verilen penaltı kararı iptal edildi.

35. dakikada sağ kanattan topu getiren Enver Cenk Şahin, ceza sahasındaki Kravets'e doğru pasını aktardı. Kravets, arkadan koşusunu yapan Hasan Hüseyin'e topu gönderdi. Hasan Hüseyin'in vuruşunda Günay ayaklarıyla gole izin vermedi. Dönen topta bir kez daha şansını deneyen Hasan Hüseyin'in ikinci şutu Günay kontrol etti.

37. dakikada ceza sahasına giren Pedro Henrique'nin şutunda, Günay yine gole izin vermedi. Boşta kalan topu Oğuz Ceylan uzaklaştırmayı başardı.

45+4. dakikada Maxim'in serbest vuruştan yaptığı ortayı Djilobodji havalandırdı. Kale önünde son dokunuşu yapan Muhammet Demir, Gaziantep FK'yı 1-0 öne geçirdi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi ve Muhammet Demir'in ağlara gönderdiği top, gol değeri kazanmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle noktalandı.

62. dakikada Mensah'ın kaptırdığı topla başlayan Gaziantep FK atağında, Kenan'ın pasında Kayserispor savunması araya girse de, Furkan Soyalp, topu Maxim'e aktarmayı başardı. Maxim'in yaptığı şık vuruş ağlarla buluştu ve Gaziantep FK 1-0 öne geçti.

73. dakikada Bernard Mensah, Jefferson'a yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.

74. dakikada ceza sahasına giren Mesanovic, kaleciyle karşı karşıya geldi. Günün başarılı ismi Günay, bir kez daha rakip oyunculara gol izni vermedi.

75. dakikada Morais'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Demir, topu ağlara gönderdi ama pozisyonda ofsayt bulunduğu gerekçesiyle ağlara giden top, gol değeri kazanmadı.

80. dakikada Emre'nin ortasını Kana-Biyik kafayla uzaklaştırmak istedi. Dönen top Kravets'in önünde kaldı. Kravets'in sert şutunu Günay kurtarmayı başardı.

87. dakikada Pawlowski ile girdiği ikili mücadelenin ardından rakibine sert bir müdahalede bulunan Diego Angelo oyundan atıldı.

89. dakikada rakip ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Sapunaru'nun vuruşunda Günay bir kez daha gole izin vermedi.

90+2. dakikada Hasan Hüseyin'in ortasında havalanan topa Günay'dan önce vurmayı başaran Kravets skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.