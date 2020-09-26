BB Erzurumspor, Süper Lig'deki üçüncü hafta mücadelesinde Kayserispor'la deplasmanda karşılaştı. Mavi-beyazlılar Rashad, Novikovas ve Sissoko'nun golleriyle 3 puana uzandı. Kayserispor'un tek golü ise penaltıdan Henrique ile geldi. Bu sonucun ardından Erzurumspor ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkardı. Kayserispor ise bir mağlubiyet daha aldı ve 3 puanda kaldı.

MAÇIN DAKİKALARI

12. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası Novikovas'ın yerden ortasında Obertan önünü açtı ve sert vurdu, köşeye doğru giden topu Lung kornere çeldi.

16. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Miguel Lopes'in ortaladığı topu uzaklaştırmak isteyen Hasan Hatipoğlu ters bir vuruş yaptı, top direğin dibinden kornere çıktı.

21. dakikada Kayserispor'da Yasir'in sol kanattan taşıyıp içeri çevirdiği topu Lennon bıraktı, bir kez daha Hasan Hüseyin ceza alanı dışından vurdu ancak top bu kez farklı şekilde üstten auta çıktı.

33. dakikada Kayserispor'un kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta Muğdat dokundu, Hasan Hüseyin'in yerden sert şutunda top direğin dibinden dışarı gitti.

42. dakikada Erzurumspor atağında savunma arkasına gönderilen topu Novikovas geriye doğru nefis çıkardı, Rashad Muhammed kale alanı önünde bomboş durumda topu aldı ve vuruşunda Lung'dan dönen top tekrar kendisine çarparak ağlara gitti.

45+3. dakikada Erzurumspor etkili paslarla atağa çıktı. Sağ kanatta topu alan Emrah Başsan'ın ortaladığı topa gerilerden gelen Novikovas, penaltı noktası üzerinden gelişine nefis vurdu: 0-2

49. dakikada Erzurumspor nefis paslaşmalarla tehlike yarattı. Sol kanatta Novikovas'ın taşıdığı topla ceza alanı sol çaprazında Obertan buluştu, onun pasında Rashad Muhammed'in vuruşu etkili olmadı.

56. dakikada Hasan Hüseyin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Sapunaru kafayı vurdu, top diğer taraftan dışarı gitti.

81. dakikada sol kanattan ceza alanına sokulan Pedro Henrique, Murat Uçar'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada Pedro Henrique penaltıda topun başına geçti ve kaleciyi ters köşeye yatırarak farkı bire indiren golü kaydetti: 1-2

87. dakikada Kayserispor'da Kvrzic bir kez daha sağ kanattan atak geliştirdi, son çizgiden içeri çevirdiği topa bomboş durumdaki Kanga vurdu. Kaleci Farnolle direk dibinde mutlak golü önledi.

88. dakikada Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşu sonrası arka tarafa açılan topa boş durumdaki Pedro Henrique gelişine vurdu, top farklı şekilde üstten auta çıktı.

90+5. dakikada ol kanattan savunma arkasına gönderilen topla Obertan boş durumda ceza alanına girdi ve arka direkteki Sissoko'yu çok iyi gördü. Sissoko önce kontrol etti, sonra köşeye sert ve düzgün yolladı: 1-3