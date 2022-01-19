Kayserispor, Başakşehir'i Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 22. haftasında 1-0 mağlup etti.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Kayserispor'a 3 puanı getiren golü 73. dakikada Uğur Demirok kaydetti.
Turuncu-lacivertliler, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk mağlubiyetini aldı. Kayserispor'un yenilmezlik serisi ise 6 maça çıktı.
19. dakikada Okaka'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Gulbrandsen'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.
30. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Yasir Subaşı'nın kaleye paralel gönderdiği ortada, Mustafa Pektemek uygun pozisyonda topu ıskaladı. Mustafa'yı geçen topu takip eden Cardoso da kale alanı içerisinde dokunamayınca meşin yuvarlak auta gitti.
31. dakikada Başakşehir'de Serdar Gürler sakatlanarak yerini Emre Çolak'a bıraktı.
37. dakikada Tolga Ciğerci'nin pasında topla buluşan Emre Çolak'ın uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak yan filelere temas ederek auta gitti.
Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.
50. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahasına gönderdiği pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gulbrandsen'in sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Lung kontrol etmeyi başardı.
73. dakikada, Onur Bulut'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Okaka'dan seken topu iyi takip eden Uğur Demirok, ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden aşırarak ağlarla buluşturdu: 1-0.
79. dakikada Kemen'in pasında topla buluşan Mane'nin sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu kontrol eden Ndayishimiye uzaklaştırdı.
90+3. dakikada savunmadan seken topu iyi takip eden Deniz Türüç'ün ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak auta gitti.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Mehmet Salih Mazlum
Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok, Yasir Subaşı, Cardoso (Dk. 46 Mane), İbrahim Akdağ (Dk. 66 Attamah), Abdulkadir Parmak, Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Kemen), Gavranovic (Dk. 62 Emrah Başsan), Mustafa Pektemek (Dk. 90 İlhan Parlak)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 86 Lima), Serdar Gürler (Dk. 31 Emre Çolak), Deniz Türüç, Tolga Ciğerci (Dk. 76 Epureanu), Aleksic (Dk. 75 Chadli), Gulbrandsen (Dk. 86 Atabey Çiçek), Okaka
Gol: Dk. 73 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 61 Deniz Türüç, Dk. 72 Tolga Ciğerci, Dk. 81 Epureanu (Medipol Başakşehir), DK. 62 İbrahim Akdağ, Dk. 87 Abdulkadir Parmak (Yukatel Kayserispor)
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