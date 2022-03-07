Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor'u konuk etti.

Ev sahibi ekip 34. Dakikada Bertolacci'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Alanyaspor 41. dakikada Oğuz Aydın ile skora dengeyi getirdi ve ilk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelede 83. dakika oynanırken Alanyaspor diğer bir genç futbolcusu Erencan Yardımcı'yla bu kez öne geçti.

Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele Alanysapor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor 46 puana yükseldi; Kayserispor ise 38 puanda kaldı.