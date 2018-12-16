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Kayserispor: 1 - Akhisarspor: 0 | MAÇ SONUCU

Kayserispor - Akhisarspor maçının tüm detayları HTSPOR ARENA'da! Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Hikmet Karaman yönetiminde 2. maçına çıkan Kayserispor, ikinci galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren gol oyuna sonradan giren Asamoah Gyan kaydetti

16.12.2018 - 18:03 | Güncelleme: Futbol
Kayserispor

Geçen hafta içerisinde Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran ve Hikmet Karaman'la anlaşan Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında kümede kalma yarışındaki rakiplerinden Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti.

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İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 70. dakikasında Umut Bulut oyundan çıkarken yerine Asamoah Gyan dahil oldu.

Tecrübeli Ganalı, 75. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Silvestre Varela'nın asistini gole çeviren Gyan, bu sezon ilk golünü attı.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Kayserispor sahadan 3 puanla ayrıldı.

Hikmet Karaman yönetiminde ikinci maçına çıkan sarı-kırmızılılar, bu mücadeleden de galibiyetle ayrıldı ve Karaman yönetiminde 6 puan topladı. Puanını 18'e yükselten Kayserispor 13. sıraya tırmanırken 16 puanda kalan Akhisarspor, 15. sıraya geriledi.

İSTATİSTİKLER

 Kayserispor MAÇ İSTATİSTİKLERİ  Akhisarspor
52 %
Topla Oynama Yüzdesi
48 %
5
İsabetli Şut Sayısı
2
8
İsabetsiz Şut Sayısı
5
3
Korner
6
19
Faul
8
3
Ofsayt
3

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