Geçen hafta içerisinde Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran ve Hikmet Karaman'la anlaşan Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında kümede kalma yarışındaki rakiplerinden Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti.

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İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 70. dakikasında Umut Bulut oyundan çıkarken yerine Asamoah Gyan dahil oldu.

Tecrübeli Ganalı, 75. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Silvestre Varela'nın asistini gole çeviren Gyan, bu sezon ilk golünü attı.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Kayserispor sahadan 3 puanla ayrıldı.

Hikmet Karaman yönetiminde ikinci maçına çıkan sarı-kırmızılılar, bu mücadeleden de galibiyetle ayrıldı ve Karaman yönetiminde 6 puan topladı. Puanını 18'e yükselten Kayserispor 13. sıraya tırmanırken 16 puanda kalan Akhisarspor, 15. sıraya geriledi.

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