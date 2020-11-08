Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 64. dakikada Mame Biram Diouf kaydetti. Bu galibiyetle 6. maçında 3. galibiyetini çıkaran Hatayspor puanını 11'e yükseltti. 7. maçında 5. mağlubiyetini alan Kayserispor ise 6 puanda kaldı.

MAÇIN DAKİKALARI

5. dakikada Alibec'in ceza sahası önünde düşürülmesi sonucu Hes Kablo Kayserispor serbest vuruş kazandı. Serbest atışı kullanan Alibec'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

21. dakikada Atakaş Hatayspor atağında, Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde uygun durumda bulunan Akintole'nin vuruşunda, kaleci Lung topu güçlükle kornere çeldi.

35. dakikada ceza sahası sol köşesinde topla buluşan Akintole'nin, Miguel Lopes'i geçtikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

37. dakikada gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, topla buluşan Pedro Henrique'nin sert şutunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

46. dakikada gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, sol çaprazdan ceza sahasına giren Alibec, topu uygun durumda bulunan Kvrzic'e çıkardı. Kvrzic'in vuruşunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada Traore'nin sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasında topla buluşan Sackey'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

64. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Mesut Çaytemel'in sol kanattan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

84. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Diouf'un vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2'nci dakikada Hes Kablo Kayserispor, ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. İlhan Parlak'ın vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral

Hes KabloKayserispor: Lung, Miguel Lopes, Aziz Eraltay, Sapunaru, Kolovetsios, Campanharo (Dk. 81 Ackah),Hasan Hüseyin Acar (Dk. 71 Lennon),Kvrzic (Dk. 81 İlhan Parlak),Pedro Henrique, Fernandes (Dk. 60 Attamah),Alibec

AtakaşHatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Sackey (Dk. 60 Boupendza),Selim Ilgaz (Dk. 66 Barbosa),Rayane, Akintole, Traore (Dk. 82 Abdurrahman Canlı),Diouf

Gol: Dk. 64 Diouf (Atakaş Hatayspor)

Kırmızıkart: Dk. 54 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Sackey, Dk. 79 Rayane (Atakaş Hatayspor),Dk. 65 Ackah (Yedek kulübesinde),Dk. 71 Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor)