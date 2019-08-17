17 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor ile Erol Bulut önderliğindeki Alanyaspor, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Kayserispor maça şanssız başladı. 5. dakikada hava topu mücadelesinde yerde kalan Kayserispor'dan Alpay Çelebi, maça devam edemedi. Bu oyuncunun yerine oyuna Ziya Alkurt dahil oldu.
27. dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe atışında savunmadan dönen topu kapan Siopis'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
29. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Rienstra'nın ceza alanına yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.
37. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Lopes'in kale önüne gönderdiği pasta ,savunmanın arkasına koşu yapan Ziya Alkurt, önünden geçen topa dokunamayınca kaleci Marafona meşin yuvarlağı kontrol etti. Maçın ilk devresi golsüz sona erdi.
KAYSERİ KALECİSİ DEVLEŞTİ
54. dakikada Sol tarafta topla buluşan Fernandes rakibinden çok şık sıyrıldı ve ceza sahasına yöneldi. Şilili oyuncunun uzak köşeye ayak içiyle yaptığı vuruş kaleci İsmail'de kaldı.
60. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza yayı üstünde topla buluşan Fernandes köşeye vurdu ancak iyi yer tutan İsmail topu rahatlıkla kontrol etti. Ardından yaşanan top kaybında Alanyaspor bir kez daha tehlikeli geldi ancak bu sefer Bakasetas'ın şutunda İsmail iki hamlede tehlikeyi engelledi.
KAYSERİ'NİN GOLÜ VAR'A TAKILDI
70. dakikada Mensah'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Pedro Henrique kaleciden de sıyrılıp sol ayağıyla topu ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ağlara giden top VAR incelemesinin ardından geçerli olmadı.
78. dakikada Kayserispor ceza sahasında yaşanan karambol sonrası dışarı seken topa Salih Uçan gelişine sert bir vuruş yaptı ancak savunmaya çarpıp hız kaybeden top kaleci İsmail'de kaldı.
SAHNEYE PAPİS CİSSE ÇIKTI
86. dakikada konuk ekip Alanyaspor, Papiss Cisse ile 1-0 öne geçti. Fakat Kayserispor'un bu gole yanıtı gecikmedi. 90+2. dakikada Kayserispor, Pedro Henrique ile skoru tekrar eşitledi ancak bu gol de VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Mücadele, Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
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