Kayserispor: 0 - Akhisar Bld.Genç.: 0 (Maç sona erdi)

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Kayserispor - Akhisar Bld.Genç. maçı oynandı.Kayserispor mücadeleye şu 11'le başladı: Silviu Lung, Tiago Lopes, Oleksandr Kucher, Jean Armel Kana-Biyik, Atila Turan, Şamil Çinaz, Bilal Başacıkoğlu, Deniz Türüç, Tjaronn Chery, Bernard Mensah, Umut BulutAkhisar Bld.Genç. maça şu 11'le başladı: Fatih Öztürk, Avdija Vrsajevic, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Helder Barbosa, Güray Vural, Onur Ayık, Abdoul Sissoko, Josue, Serginho, Jeremy BokilaKarşılaşmada gol sesi çıkmadı. İlk yarıda Akhisar Bld.Genç. oyuncusu Avdija Vrsajevic sarı kartla cezalandırıldı.İddaa'da 137 koduyla açılan bu maçta beraberliğe oynayanlar 3.10 oran kazanmış oldu.Kayserispor son 5 karşılaşmada 1 beraberlik, 4 yenilgi almış oldu. Akhisar Bld.Genç. ise 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgilik performansa sahip.