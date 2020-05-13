Kayserili imam asırlık mukabele geleneğini "online" sürdürüyor

Aksoy, Kovid-19 tedbirleri altında başlayan ramazan ayında, 3 yıldır görev yaptığı Hacı Hasan Efendi Camisi'nin ve cemaatinin Kur'an-ı Kerim'den mahrum kalmaması için mukabele geleneğini online sürdürmeye karar verdi.
Asırlardır devam eden bu geleneği sosyal medya hesabı üzerinden online sürdürerek cemaati de mutlu eden Aksoy, caminin manevi havasını da evlere taşımış oldu.
Her yıl camiye gelip Kur'an-ı Kerim'i hem takip eden hem de dinleyen cemaat, bu yıl ki ramazanın ruhunu farklı şekilde de olsa evlerinde huzurlu bir şekilde yaşıyor.
İmam Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün bir cüz okuyarak ramazan ayı sonunda Kuran-ı Kerim'i hatmetmiş olacaklarını söyledi.
Her ramazan dolup taşan camilerin bu yıl koronavirüs nedeniyle garip kaldığını belirten Aksoy, "Ramazan ayının yaklaşmasıyla cemaatimiz 'Hocam boş kalmayalım, mukabele okuyalım' dedi. Allah'a şükür biz de cemaatimizin bu isteğini geri çevirmedik." dedi.
Yıllar boyu devam eden mukabele geleneğini farklı da olsa yaşatıyor olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Aksoy, şunları kaydetti:
"Bizler her ramazan ayında mukabele geleneğimizi sürdürüyoruz. Üst katta kadınlar, alt katta erkek cemaatimiz camimizi doldururdu. Bu ramazanda koronavirüs dolayısıyla camimiz boş kaldı ama cemaatimiz mukabeleden geri kalmasın istedik. Facebook üzerinden mukabele okuyoruz. Her gün saat 11.20'de mukabeleye başlıyoruz ve 12.20'de bitiriyoruz. Cemaatimiz, canlı yayında takip ediyor. Koronavirüs dolayısıyla herkes evde olduğu için hem cemaatimiz hem de elhamdülillah camimiz Kur'ansız kalmıyor."
Camide okuduğu Kur'an-ı Kerim'i cemaatin sosyal medyadan online takip ettiğini vurgulayan Aksoy, "Canlı olarak yaklaşık 80 kişi takip ediyor. Daha sonra da video internette kayıtlı kaldığı için gündüz müsait olmayan yaklaşık 150 kişi de mukabeleyi akşamları takip etmiş oluyor." diye konuştu.
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