İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen Abdullah G. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli dana sonra adliyeye sevk edildi.

Abdullah G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.