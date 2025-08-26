Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kayseri’de boşandığı eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Kayseri’de boşandığı eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

        Manisa'dan Kayseri'ye gelerek boşandığı eşi Hatice C.'yi bıçakla ağır yaralayan Ufuk A., polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Ufuk A., tutuklanarak cezaevine konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 22:49 Güncelleme: 26.08.2025 - 22:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşandığı eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak’ta meydana geldi.

        Manisa’da yaşayan Ufuk A., Kayseri’de oturan boşandığı eşi Hatice C.’nin evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Hatice C., eski eşi Ufuk A. tarafından bıçaklandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hatice C.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Ufuk A. ise olay yerinden kaçtı.

        TUTUKLANDI

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ufuk A.’yı, saklandığı adrese gerçekleştirdiği operasyonla yakalayıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ufuk A., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kayseri
        #kayseri haber
        #yerel haber
        #Manisa
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        İşte kalem kalem Hakem Kurulu kararları
        İşte kalem kalem Hakem Kurulu kararları
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        Kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
        Kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
        Fransa'dan ABD Büyükelçisine tepki
        Fransa'dan ABD Büyükelçisine tepki
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        26 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        26 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Habertürk Anasayfa