DHA

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ‘Şeffaf Oda’da Başkanla Baş Başa’ uygulaması ile makam odasını mahalleye taşıdı. Yalçın, “Vatandaşlarımızın bize önerileri, istekleri ne olursa yüz yüze görüşeceğiz” dedi.

Mevlana Mahalle Meydanı’nda başlatılan ‘Şeffaf Oda’da Başkanla Baş Başa’ uygulamasıyla vatandaşlar Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile yüz yüze görüşme imkanı buluyor. Bu hafta başlayan ve her çarşamba gerçekleşecek uygulamada vatandaşlar tek tek Başkan Yalçın ile özel olarak görüşerek istek ve taleplerini iletiyor. Başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu uygulamadan ötürü Başkan Yalçın’a bazıları teşekkür etti, bazıları da önerilerini paylaştı.Başkan Yalçın, hayata geçirilen uygulama ile makam odasını mahalleye taşımış oldu.

Uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın, “Uygulama çevrimiçi günlerine dönmek zorunda kaldığımız korona günlerinde dahi aralıksız sürdü. Talas’ın 170 bin nüfusunun 81 bini Mevlana Mahallesi’nde yaşıyor. Yani nüfusun yarısı burada yaşadığına göre burada bir belediye başkanlık odası lazımdı. Bunu da bir ‘Şeffaf Oda’ olarak Mevlana Mahallemizin meydanına yaptık. Artık bundan sonra haftada bir gün, çarşambaları sabahtan akşama kadar vatandaşlarımızı bizzat yüz yüze dinleyeceğim. Yani ‘Başkanla Baş Başa’ sloganıyla başladık. Vatandaşlarımızın bize önerileri, istekleri ne olursa yüz yüze görüşeceğiz. İlk günümüzde vatandaşlarımız hem hayırlı olsun dedi hem teşekkür etti hem de önerilerini iletti. Demek ki böyle bir uygulama gerekiyormuş. Makam masamı vatandaşlarımızın ayağına Mevlana Mahallemize getirdik. Hayırlı olsun” dedi.