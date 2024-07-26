Kayseri’de 10,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 10 kilo 705 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.'nın (44) il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Bu kapsamda şüphelinin kullandığı hafif ticari araç, Malatya yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durduruldu. Şüphelinin aracında narkotik köpeğiyle yapılan aramada gizli bölmeye saklanmış 10 kilo 705 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A., polis merkezine götürüldü.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.