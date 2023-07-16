Kandilli ve AFAD son depremler listesini her gün güncelliyor. 16 Temmuz Pazar günü Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre Kahramanmaraş Döngel ve Kayseri Yahyalı'da 3 büyüklüğünün üzerinde deprem oldu. İşte 16 Temmuz Pazar Kandilli ve AFAD son depremler listesi...