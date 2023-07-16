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        Kayseri ve Kahramanmaraş'ta deprem! İşte 16 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan verilere göre 16 Tammuz Pazar günü Malatya, Kahramanmaraş ve Kayseri'de peş peşe depremler meydana geldi. İşte 16 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 13:04
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        • 1

          Kandilli ve AFAD son depremler listesini her gün güncelliyor. 16 Temmuz Pazar günü Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre Kahramanmaraş Döngel ve Kayseri Yahyalı'da 3 büyüklüğünün üzerinde deprem oldu. İşte 16 Temmuz Pazar Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          KAYSERİ'DE KORKUTAN DEPREM!

          Kandilli verilerine göre Kayseri Yahyalı 3.0 büyüklüğündeki depremle sallandı.

        • 3

          KAHRAMANMARAŞ 3.1 İLE SALLANDI

          Kahramanmaraş Döngel'de saat 12:12'de 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.

        • 4

          MALATYA'DA DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 16 Temmuz Pazar günü saat 10:59'da Malatya Doğanşehir'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 5

          SONDEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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