Kayseri Valisi Günaydın'dan "Eş, dost ziyaretlerini erteleyelim" çağrısı

Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Kovid-19 ile mücadele kapsamında, pastırma dükkanlarının yoğunlukta bulunduğu Kadınlar Çarşısı ile Millet ve Düvenönü caddelerinde denetimlere katıldı.
Günaydın ve Büyükkılıç, esnafı maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı.
Denetimler öncesi Valilik önünde açıklama yapan Günaydın, çocukların özel eğitim kurslarına başladığını, taşıyıcılık özelliklerinden dolayı aile bireylerine virüsü bulaştırabileceğini belirterek, hem ailelerin hem de kurs yöneticilerinin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Günaydın, ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısını tekrarlayarak, "15 gün gerekmedikçe evden çıkmayalım çağrımızla önemli bir yere gelmiştik. Çağrımızı yineliyoruz. Özellikle hafta sonları sokağa çıkmadan evimizde ailemizle kalırsak çok daha huzurlu oluruz. Eş, dost, akraba ziyaretlerini zorunluluk olmadıkça yapmayalım. Elbette büyüklerimizin ihtiyacı varsa bunları karşılayacağız ama komşularımıza gidip sohbet etmeyi bırakalım. Eş, dost ziyaretlerimizi erteleyelim." diye konuştu.
Hafta içi sürekli denetim yaptıklarını anlatan Günaydın, gördüğü manzaranın kendisini üzdüğünü ifade etti.
- "Maske takmanın zorunlu olduğu alanlarda kesinlikle sigara içilemez"
Maske takmanın zorunlu olduğu alanlarda bazı vatandaşların sigara içtiğini belirten Günaydın, "Bu alanlarda sigara içilmesi hukuken mümkün değil. Bir zorunluluk getirilmiş, sizin bu zorunluluğa uymanız gerekiyor. Maske takmanın zorunlu olduğu alanlarda kesinlikle sigara içilemez. Sigara içildiği takdirde maske takmama cezasından dolayı bu vatandaşlara 900 lira ceza yazılıyor." ifadelerini kullandı.
- "Yüz yüze eğitim 10.00-16.00 saatlerinde yapılacak"
Büyükkılıç da şehir içi ulaşımda bir aydır ayakta yolcu almama kararını uygulayarak koronavirüsle mücadele sürecine en önemli katkıyı sağladıklarını belirtti.
Okulların açılmasıyla yolcu sayısı artacağı için kararı yeniden değerlendirdiklerini bildiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitimin başlamasını göz önüne alarak Sayın Valimizle biraz pazarlık yaptık. Yüz yüze eğitimin 10.00-16.00 saatleri arası yapılması konusunda bize yardımcı oldu. Tramvaylarda ortadaki boşluk biraz daha fazla olduğu için ayaktaki yolcu hakkımızın maksimum yüzde 40'ını kullanacağız. Otobüslerdeki ayakta yolcu sayısını da 4'te bire indirdik. Ayaktaki yolcu sayısı hakkımızın 4'te birini kullanacağız. Duraklarda tramvaya, otobüse binemeyen yolcularımızın mağduriyetini gidermiş olacağız. Halkımızdan ricamız, gereksiz yere evlerimizden çıkmayalım. Bana bir şey olmaz mantığından çıkalım. Bu işin şakası yok."
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