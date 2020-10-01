Kayseri Ticaret Borsasından koronavirüsle mücadeleye araç desteği

AA

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yazılı açıklamasında, İl Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Kovid-19'la mücadelede kullanması amacıyla 30 gün süreyle 10 aracı müdürlük hizmetine tahsis ettiklerini belirtti.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında diğer kurumlarla dayanışma içerisinde çalıştıklarını ifade eden Bağlamış, şunları kaydetti:

"Borsa olarak yaşadığımız süreçte elimizi taşın altına koymamız gereken her durumda toplumsal ihtiyaçların karşılanması için gereken her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Şoförlü 10 minibüs ve otobüsü Sağlık Müdürlüğüne tahsis ettik. Kentimizde faaliyet gösteren okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda maske, dezenfektan malzemesi ve standı dağıttık. Esnafımıza da hijyen kiti desteği sağlamayı sürdürüyoruz."