Kayseri'nin Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ilçeleri arasında bulunan ve 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.

Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda önceki günlerde de yangın çıkmıştı.